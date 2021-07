Cosenza, Morcavallo: “consiglio comunale solo per votare sfilza di riconoscimenti”

Per fermare il Covid-19 ed in modo particolare la variante “delta”, oltre al vaccino di qui a breve bisognerà munirsi del green pass. Il Governo sta lavorando per definire come, dove e quando bisognerà esibirlo e per il mese d’agosto dovrebbe entrare in vigore. Il green pass verrà rilasciato o potrà esser scaricato tramite app da chi ha fatto la seconda dose di vaccino e darà la possibilità di entrare nei cinema, nei teatri nei ristoranti al chiuso e nei bar, come previsto nel nuovo decreto. Un modo per indurre anche chi fino ad oggi si è mostrato riottoso nel vaccinarsi. Tant’è che anche in questo caso si sta sollevando il solito polverone tra chi è contrario e chi è a favore, chi è per una linea più soft e chi meno. Ed i cosentini, vedono questa ulteriore misura come soluzione, oltre naturalmente ai vaccini, per uscire da quello che ormai è divenuto un vero e proprio incubo: il covid-19, con varianti annesse.