Erogazione annua delle prestazioni, protesta dell’UGL davanti l’Asp di Cosenza

RENDE – Voto favorevole all’assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale ottimale (Ato) di Cosenza alla proposta di realizzare l’ecodistretto a Villapiana. Unico ad astenersi è stato il sindaco di Carolei, Francesco Iannucci. “Non importa il luogo, è importante che si faccia“, ha sostenuto il sindaco di Rende, Marcello Manna, presidente dell’Ato di Cosenza, che ha rilanciato la possibilità che sia il “suo” territorio ad ospitare l’ecodistretto perché “non possiamo permetterci – ha spiegato – di pagare denaro per portare all’estero i nostri rifiuti: in queste ore li stiamo dirottando a Mantova e in Svezia al costo di 321 euro a tonnellata. Non è accettabile ed è un costo che i Comuni non saranno in grado di sostenere”. Manna ha poi cercato di smorzare i toni dopo il botta e risposta con l’assessore all’ambiente della Regione De Caprio annunciato a breve un incontro.

Paolo Montalti, primo cittadino di Villapiana, ha spiegato le sue ragioni favorevoli alla proposta di ospitare l’ecodistretto. “Nessun problema e nessuna ricaduta per il turismo – ha detto Montalti -, se la scelta dovesse ricadere su Villapiana. Saremo pronti a spiegare ai cittadini benefici ed opportunità. Mi dissocio dai parolai e dai leoni da tastiera che annunciano solo negative ripercussioni. Il sito di Villapiana è idoneo”.