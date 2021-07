COSENZA – Si è concluso a Cosenza il mini tour del leder della Lega Matteo Salvini, arrivato oggi in Calabria per una nuova tappa elettorale, dove ha fatto anche visita ad alcuni gazebo della Lega, che continuano la raccolta di firme per il referendum sulla giustizia “I referendum per cui stiamo raccogliendo le firme saranno una rivoluzione democratica, popolare e pacifica. Dopo trent’anni di chiacchiere, finalmente, saranno gli italiani a riformare la giustizia. Quella approvata dalla Cartabia e dal governo Draghi è un primo passo sulla via delle riforme. Dobbiamo tagliare le tasse e riformare la giustizia, siamo al governo per questo” ha detto Matteo Salvini inaugurando la nuova sede cittadina della Lega alla quale era presente anche l’attuale presidente f.f. della Calabria Spirlì.

Amalia Bruni? Non commento le scelte altri

“Non commento le scelte degli altri, rispetto tutti. Noi siamo orgogliosi di quello che la Lega sta facendo con Nino Spirlì e di quello che faremo, perché sono convinto che vinceremo. La Lega avrà un’affermazione incredibile e agli altri auguro buona fortuna. Noi ci stiamo occupando di riportare l’acqua pubblica ai calabresi, gli ospedali pubblici e la sanità sotto il controllo dei calabresi” ha dichiarato Matteo Salvini commentando la scelta del Pd di candidare la scienziata Amalia Bruni, ricercatrice di Lamezia Terme.

Pnrr e fondi al Sud “il problema è spendere i soldi”

Il problema ora – ha spiegato Salvini in merito alla polemica secondo la quale solo il 10 per cento delle risorse del Pnrr arriverà al Meridione. – è spenderli i soldi, perchè troppo spesso in passato, sia in Calabria che in altre regioni del Sud sono arrivati i soldi che sono stati spesi male o non spesi. Quindi qua bisogna spendere in sviluppo, ambiente e infrastrutture. La Lega al governo sia a Roma che in Calabria è garanzia che li spenderemo bene”.

Liste pulite? Convengo con Occhiuto

Sono assolutamente d’accordo con la proposta di Occhiuto – ha poi aggiunto Salvini rispondendo ai cronisti – del resto la Lega lo fa da tempo, laddove ci sono voti o soldi sospetti, noi chiudiamo le porte, dunque, spero lo facciano anche gli altri partiti. Per quanto riguarda le amministrative a Cosenza, conto che si chiuda il primo possibile con il centrodestra unito che è quello che abbiamo fatto in tutta Italia e anche in Calabria.

Incontro con una delegazione della Sateca

“Mi impegno a leggere le carte. Non conosco la situazione e non voglio dare giudizi affrettati e neppure promesse che on posso mantenere. Sono abituato prima a studiare i documenti e poi dare un giudizio” ha spiegato il leader della Lega incontrando una delegazione dei lavoratori della Sateca, che gestisce le Terme Luigiane, chiuse da tempo per lo scontro tra società e sindaci dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa. Questa mattina Salvini aveva lanciato una nuova stoccata a De Magistris e al centrosinistra parlando ai sostenitori della Lega al gazebo impiantato sul lungomare di Gizzeria per raccogliere le firme a sostegno dei referendum sulla giustizia “in Calabria non hanno nemmeno il candidato. Ma lo devono portare proprio da Napoli un candidato presidente per le regionali in Calabria? Avesse lavorato bene là, si potrebbe dire: questo è ha sistemato la città e adesso sistema la Calabria. De Magistris ha disastrato Napoli. Quindi ragazzi scegliete bene a ottobre“.