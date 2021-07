Cosenza, quasi pronto il “nuovo” Mariano Santo. Sarà un polo oncologico avanzato

COSENZA – La città inizia ad essere invasa dai sacchi di spazzatura che vengono raccolti con difficoltà a causa della cronica mancanza di discariche nel territorio, che portano inevitabilmente ai continui rallentamenti, e in alcuni casi anche a veri e proprio blocchi. Quelle poche che ci sono devono gestire i rifiuti da quasi tutta la provincia e senza considerare che nelle ultime settimana si è raggiunto l’esaurimento dei conferimenti nella discarica consortile di località Vetrano San Giovanni in Fiore, dove il comune ha avviato un percorso istituzionale, tecnico e trasparente, per chiudere in sicurezza la discarica che andrà poi bonificata. Ma tutti gli altro impianti sono saturi e la Regione – come ha sottolineato il sindaco Rende che nei giorni scorsi ha incontrato i Prefetto di Cosenza Cinzia Guercio – potrebbe a breve emanare un provvedimento d’urgenza che in via straordinaria possa aumentare la capacità della discarica di San Giovanni in Fiore. La chiusura degli impianti a servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza continua a creare preoccupazioni e il risultato lo si può guardate girando tra le strade e cortili dei palazzi, piena di monezza. In ultimo, si sta pensando nuovamente di inviare gli scarti indifferenziati fuori regione, in Puglia per la precisione, per cercare di tamponare l’emergenza.

Rallentamenti nella raccolta dell’indifferenziato

L’ Amministrazione Comunale, nell’informare la cittadinanza sui disagi che si stanno registrando in questi giorni nella raccolta dei rifiuti indifferenziati, precisa che questi disagi sono riconducibili ad un grave rallentamento delle attività di scarico della frazione residuale presso l’impianto di trattamento di Rende, a causa delle difficoltà tecniche e logistiche di smaltimento degli scarti di lavorazione per la grave carenza di discariche a servizio. Tali rallentamenti producono inevitabili riflessi negativi sui servizi quotidiani di raccolta, vanificando i buoni risultati raggiunti dalla città di Cosenza in termini di percentuali di raccolta differenziata. Si sottolinea, però, che solo grazie ai cittadini virtuosi che si impegnano costantemente nella differenziazione dei rifiuti si è riusciti, sino ad oggi, ad evitare che la situazione degenerasse.

Cittadini continuino a differenziare

Pertanto, si invita la cittadinanza a proseguire nella corretta pratica della differenziazione dei rifiuti, in modo tale da ridurre al minimo il residuo da smaltire in discarica. Nel chiedere scusa per i disagi, l’Amministrazione comunale comunica che alle operazioni di recupero si procederà prima possibile, in relazione ai quantitativi di rifiuti residuali conferibili presso l’impianto.