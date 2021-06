Cosenza: uno sportello per l’orientamento legale ai cittadini in difficoltà

COSENZA – Nella presidenza dell’Ordine degli Avvocati si è svolta la cerimonia di presentazione dell’accordo ui è seguita la firma da parte del presidente degli avvocati cosentino Vittorio Gallucci, del direttore dello Sportello Silvana Guglielmo e della presidente del Soroptimist Cosenza Anita Frugiuele. In virtù di quanto stilato nel documento, l’accesso al servizio di indirizzo legale, ubicato nella cittadella del volontariato di via degli Stadi, sarà reso più agevole per donne e minori in difficoltà, con un ricevimento più elastico per chi non potesse raggiungerlo negli orari normali di ricezione del pubblico, nonché un supporto offerto dal Club al servizio.

In particolare è stato convenuto che verrà creata una lista di avvocati disponibili al ricevimento anche in orari e giorni diversi da quelli prefissati, per le donne e i minori che avessero particolari urgenze o esigenze, mentre il Soroptimist, club mondiale impegnato nell’avanzamento della condizione femminile e nella rimozione delle situazioni di vulnerabilità e diseguaglianza, si è impegnato a fornire le diverse competenze professionali delle socie del Club quando occorresse. L’attività, che è gratuita e offerta a tutti i cittadini, è infatti di orientamento legale e rappresenta un riferimento per chi vuol conoscere i propri diritti e come farli valere.