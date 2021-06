Manca l’acqua a Cosenza, Sconosciuto “ora basta, cittadini e attività stremati”

COSENZA – Nei giorni scorsi in località Pantoni (SP 248), nel comune di Montalto Uffugo, i Carabinieri Forestale del luogo unitamente alla stazione territoriale dell’Arma, hanno svolto un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale in particolar modo all’illecito trasporto dei rifiuti sulla rete stradale nazionale. L’attività è stata indirizzata al capillare controllo di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti che transitano sulle arterie di collegamento con i siti di raccolta e smaltimento degli stessi. Durante il controllo di un autocarro carico di rifiuti edili si è proceduto a denunciare un imprenditore del luogo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata non essendo questo in possesso delle prescritte autorizzazioni, mentre l’autocarro ed i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro anche per poter procedere ad effettuare le necessarie verifiche finalizzate ad accertare eventuali contaminazioni e l’oggettiva caratterizzazione degli inerti trasportati.

Medesima azione è stata eseguita nei confronti di due soggetti già noti per gli stessi reati, mentre erano intenti alla raccolta ad al trasporto di scarti di veicoli fuori uso pronti per essere conferiti illecitamente ad aziende del settore. Gli stessi, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata non essendo in possesso delle prescritte autorizzazioni, mentre gli autocarri ed i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro anche per poter procedere ad effettuare le necessarie verifiche finalizzate ad accertare eventuali contaminazioni e l’oggettiva caratterizzazione degli inerti trasportati.

Nell’ambito della campagna di controlli svolta congiuntamente con le stazioni territoriali ed estesa anche ai comuni di Lattarico e Castrovillari sono state inoltre elevate sanzioni pecuniarie a titolari o dipendenti di imprese dedicate allo specifico settore, per oltre 4000 euro, per illeciti che vanno dall’abbandono di rifiuti sul suolo al traporti di rifiuti mancante dei formulari identificativi del rifiuto (FIR) o di altra documentazione sostitutiva necessaria per la movimentazione dei rifiuti.