Il centro storico di Cosenza continua a sbriciolarsi. Crollano due solai di un edificio

COSENZA – Ancora un crollo nel centro storico di Cosenza. Questa volta la zona interessata dalla caduta di due solai è in via Agostino Casini nei pressi di San Francesco D’Assisi. Si tratta di un edificio abitato regolarmente da alcune famiglie nei piani bassi mentre i piani superiori, che risultato disabitati da anni (segnalati e cartografati dall’associazione Lupiambiente), come molti altri edifici della città vecchia si sono ammalorati nel corso del tempo visto che non hanno alcuna manutenzione.

Oggi, nel pomeriggio è avvenuto il crollo dei solai con un due forti boati che ha fatto sobbalzare le famiglie che abitano come detto ai piani inferiori, che per la paura si sono riversati in strada. Sul posto sono portamenti intervenuti i i vigili del fuoco di Cosenza, che stanno effettuando tutte le verifiche all’interno dello stabile. Presenta anche la polizia municipale e la dirigente della protezione civile Antonella Rino.

Transennata la stanza da letto di una famiglia

Adesso occorrerà capire e, soprattutto, accertare la staticità dell’edificio e se le persone che abitano una parte dell’immobile potranno fare rientro nelle proprie abitazioni. Per sicurezza alcune stanze dei piani inferiori sono state transennate per evitare qualsiasi pericolo o rischio in attesa di ulteriori accertamenti. “Avevamo preannunciato questo crollo e la situazione di pericolo già due anni fa, ma tutto è rimasto in silenzio – racconta una residente – e ora la realtà che una signora che abita ai piani bassi si trova transennata in casa e rischia che il piano di sopra gli crolla sulla sua di casa. Una persona che ha fatto sacrifici e speso soldi si trova in questa situazione. Non è tollerabile, basta”.

FOTO Marco Belmonte