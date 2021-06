Cosenza, l’ex comandante di vigili del fuoco Cundari condannato a 5 anni

COSENZA – Turismo, cultura e Sud sono stati al centro del convegno ospitato stamattina a Villa Rendano dal titolo: “Una nuova cultura turistica per il Mezzogiorno”. Alla scoperta della Calabria”. L’iniziativa promossa da Confapi Calabria in collaborazione con l’Associazione Guido Carli, ha visto la partecipazione del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dell’ambasciatore del Libano in Italia, Mira Daher, dei delegati al turismo di Confapi Calabria ed è stato moderato dal prof. Federico Carli.

“Il 28 toglieremo le mascherine e va bene così, non vedevamo l’ora. Poi gli italiani ormai sanno come comportarsi, sanno che se necessario la tengono in tasca e la mettono”. Ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. “Il turista straniero sta tornando – ha poi aggiunto il capo del dicastero – con i lasciapassare abbiamo liberalizzato i viaggi in Europa, a breve anche per gli Stati Uniti, anche se per i flussi importanti ci vorrà più tempo, ma intanto si riparte. Italia su Italia avremo invece il tutto pieno. Per la Calabria buone previsioni ma qui c’è tanto da fare. Questa regione ha potenzialità enormi ancora inespresse, alcune infrastrutture sono state realizzate, altre mancano ma sono previste nel Pnrr”. Il ministro Garavaglia ha parlato del covid paragonandolo alla safety car, che ha completamento rallentato il gioco, “ora bisogno ripartire e farlo nella maniera giusta, perché abbiamo il patrimonio più bello del mondo e per questo dobbiamo essere i primi. Gli stranieri vedono l’Italia meglio degli italiani, e gli italiani vedono la Calabria meglio dei calabresi, quindi è ora di smettere di piangersi e investire in servizi, che devono essere al top per accogliere i turisti, tutti i turisti. Siamo arrivati in tre mesi ad avere operativo il green pass ed è una novità per l’Europa avere tempi così rapidi di decisione. Questo, insieme alle regole nostre, all’eliminazione del coprifuoco, consente la ripartenza”.

“Oltre alle regole servono le finanze, l’intervento dello Stato è necessario ma deve essere temporale – ha poi concluso il ministro Garavaglia – non è lecito che lo Stato si sostituisca all’attività del privato, altrimenti distorce il mercato, quindi se una persona cade l’aiuto a rialzarsi ma non a mettersi comodo. È importante che le persone abbiano la libertà e la dignità di lavorare, quindi bisogna che rientrino dalla cassa integrazione, e per farlo puntiamo sulla decontribuzione, che per lo Stato costa meno della cassa integrazione e vale per quest’anno 800milioni fino al 31 dicembre, poi vedremo di prolungarla, anche per gli stagionali, così superiamo alcuni limiti della misura del reddito di cittadinanza. Sono incentivi per far ripartire la macchina. A questi bisogna aggiungere l’aumento della qualità dei servizi, dato fondamentale nella scelta del turista. Qualità su tutta la filiera, dal marketing ai trasporti, per far in modo che l’Italia passi dal paese più desiderato al più visitato”.

Il vice presidente nazionale e presidente regionale di Confapi Calabria, Francesco Napoli, sul modo di fare turismo in Calabria e nel Mezzogiorno ha poi aggiunto: “È necessario lavorare su un nuovo modello economico del turismo calabrese che comprende un investimento sulla formazione manageriale per avere competenze sempre più qualificate. In Calabria ci sono tante eccellenze, così come ci sono tanti prodotti gastronomici, ma se le eccellenze non si uniscono e si mescolano facendo squadra, è impossibile gustare un piatto unico e prelibato. C’è bisogno di un turismo diverso, che riparta dal fare sistema”.

“Siamo il paese più desiderato al mondo – ha precisato il presidente dell’associazione Guido Carli, Federico Carli – ora dobbiamo tradurre questo in concretezza. Nel turismo ci sono tutti gli ingredienti per avere un’accelerazione forte, i dati per l’estate lasciano ben sperare. Si tratta di proseguire e allungare il più possibile la stagione”.

Foto/Video Francesco Greco