Gli rubano la bici che usa per lavorare. La Terra di Piero “gliela ricompriamo noi”

COSENZA – Sono bastati pochi secondi di disattenzione per privarlo della sua bici elettrica, l’unico mezzo che ha per muoversi in città e garantire le consegne giornaliere. Giovanni, ventunenne rider cosentino, stava ritirando un ordine per conto di un cliente in un fast food in pieno centro a Cosenza. Ha posteggiato la bici davanti l’ingresso dell’esercizio commerciale nella centralissima piazza Bilotti, ma proprio mentre ritirava l’ordine, se l’è vista “rubare” da sotto il naso. Ora il giovanissimo rider, che sarebbe rimasto a piedi e senza poter lavorare se non fosse stato per l’aiuto di un generoso collega, lancia un accorato appello a chi gli ha sottratto la sua nuova bici che aveva acquistato con i suoi risparmi dopo aver “pedalato” per mesi sotto la pioggia cn una bici a pedalata assistita, affinché gli venga restituita, mentre nel frattempo ha sporto denuncia in Questura.

Per aiutare con un contributo Giovanni: https://www.paypal.me/djbott