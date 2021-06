Cosenza: nasconde la cocaina in un mixer audio, 40enne arrestato per spaccio

RENDE – Anche a seguito di diverse segnalazioni, e nell’ambito delle iniziative intraprese per scongiurare ogni manifestazione di criminalità, i carabinieri di Rende hanno rafforzato i controlli nel weekend predisponendo mirati servizi e controlli per evitare gli assembramenti e accertare l’osservanza delle misure di sicurezza relative al distanziamento sociale e all’uso della mascherina. Solo nel corso del fine settimana sono state controllate 102 persone e 32 attività commerciali. Accertate e sanzionate 35 violazioni sia per il mancato rispetto del divieto di assembramento e del coprifuoco. I carabinieri hanno anche disposto la chiusura immediata per cinque giorni di 3 locali commerciali elevando le previste sanzioni amministrative nel confronti dei titolari. Diversi i posti di controllo che hanno consentito di accertare le violazioni al Codice della Strada: 3 le persone denunciate con immediato ritiro delle patenti di guida poiché sorpresi sotto l’effetto di sostanze alcoliche con un tasso superiore a quello consentito.

Sequestrata anche droga

Sequestrata anche diversa sostanza stupefacente: 125 gr. di marijuana rinvenuta a 2 soggetti di nazionalità marocchina i quali, sottoposti a controllo a bordo di un veicolo, al fine di eludere il rinvenimento della sostanza, avevano nascosto la stessa sotto il sedile lato passeggero, tuttavia, al momento dell’accertamento, i carabinieri riscontrando il forte odore provenire dall’abitacolo, hanno scovato lo stupefacente e denunciato i due per spaccio di sostanza stupefacente. Anche un altro giovane di 27 anni è stato denunciato per la stessa fattispecie di reato, poiché, oltre ai 35 gr. di marijuana rinvenuti all’interno della propria abitazione, i militari hanno scoperto uno stanzino adibito a serra artigianale per la coltivazione di piante di canapa indiana (6 le piante sequestrate) attrezzato con lampade a calore per consentire la crescita delle infiorescenze.