Ennesimo crollo nel centro storico di Cosenza, cedono i solai di un palazzo

COSENZA – Ennesimo crollo nel centro storico di Cosenza. Appena una settimana fa avevamo documentato, con un nostro reportage video, la situazione di continuo pericolo che vive il cuore di Cosenza, in particolare il quartiere Santa Lucia. Questa volta a cedere sono stati i solai di un palazzo disabitato. Per fortuna non si registrano danni alle persone. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Cosenza, l’assessore del comune di Cosenza Alessandra De Rosa e gli agenti della polizia municipale. Residenti e cittadini sono scesi in strada urlando tutta la loro collera a causa di una situazione emergenziale che si protrae ormai da troppo tempo e che sembra non trovare soluzione. “Basta, siamo stanchi di questa situazione. Non passa giorno nel quale non avviene un crolla: cornicioni, tegole e pezzi di solaio si sbriciolano. Non si può più andare avanti così“.

A cause dell’incessante pioggia che sta cadendo in queste ultime ore, stanno crollando anche dei cornicioni. Per questo motivo le autorità hanno deciso per lo sgombero preventivo di una famiglia residente nelle vicinanze.

Foto Francesco Greco