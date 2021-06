Cosenza: violenza sessuale all’interno della Villa Vecchia

COSENZA – Ennesimi atti di violenza sulle donne in pieno centro città. Due gli episodi registrati nella sola giornata di ieri. Il primo si è registrato intorno alle ore 12, in una stazione di servizio su viale Paolo Borsellino. La vittima, una 34enne cosentina, in avanzato stato di gravidanza, si era recata dal compagno per discutere proprio della nascita del figlio. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di Polizia, però, l’uomo non sarebbe interessato ad assumersi le proprie responsabilità e ha iniziato a picchiare ripetutamente la donna, anche sul ventre. L’uomo, 31enne cosentino, è stato tratto in arresto.

Il secondo episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 18.45, nel centro storico della città, in particolare in vico Santa Lucia. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia, allertati da una donna che ha chiamato il 113. Gli agenti hanno trovato la porta di casa spalancata e sul divano un romeno di 32 anni in evidente stato di ebbrezza. Dalla camera da letto è uscita la compagna, di 36 anni insieme ai due figli, uno di un anno e l’altro di appena 4 mesi. La donna aveva evidenti segni di violenza e secondo quanto ha raccontato agli agenti, il compagno l’aveva picchiata e minacciata con un coltello per avere dei soldi. L’uomo è stato portato in Questura e denunciato per maltrattamenti in famiglia.