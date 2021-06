Cosenza, docente a 18 anni: Francesco Corbelli è il più giovane d’Italia

COSENZA – Pochi giorni fa il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha ribadito l’importanza per la mobilità sostenibile, dei “30 chilometri di nuove piste ciclabili realizzate con l’idea innovativa di ripensare la mobilità urbana in un’ottica sostenibile e utilizzate da moltissimi cittadini”. Circostanza acclarata considerata la mole di persone che quotidianamente si riversano sul parco del benessere per fare sport o per una passeggiata.

Di contro però, c’è anche tanta inciviltà e mancanza di rispetto delle regole: dai parcheggi selvaggi su alcuni tratti della pista ciclabile su via Negroni, al deturpamento di fiori e piante sul parco del benessere. Giusto dunque sostenere la mobilità alternativa e le pratiche sportive all’aperto, ma è necessario anche vigilare sui comportamenti di alcuni cittadini. Ultima, la segnalazione arrivata alla nostra redazione relativa ai parcheggi pericolosi sull’area della pista ciclabile nei pressi della scuola di via Negroni. Una pratica molto in uso soprattutto negli orari di ingresso ed uscita della scuola e anche in questo caso si segnala la costante mancanza di un vigile urbano. Diversi cittadini ci chiedono che fine abbiano fatto gli agenti di polizia locale dotati di bicicletta annunciati tempo addietro dall’amministrazione Occhiuto ma mai incrociati sulle strade ciclabili.