Cosenza: parco del benessere e piste ciclabili, servono maggiori controlli

COSENZA – Si è svolta con successo ieri pomeriggio la celebrazione della Giornata Mondiale dell’Ambiente presso la sede operativa ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) di Cosenza. L’Associazione, che da tempo si occupa di tutela della salute ambientale, per l’occasione ha organizzato una cerimonia di ringraziamento rivolte alle scuole che hanno preso parte al progetto “Giovani per l’Ambiente” promosso dall’ONA, patrocinato dall’ArpaCal e sostenuto dal CSV e che, a partire dallo scorso gennaio, ha impegnato 4 scuole, 200 studenti, 20 docenti referenti, 12 relatori, con lezioni e convegni svolti in modalità telematica.

Nell’intervento di apertura il presidente ONA ing. Giuseppe Infusini, dopo aver illustrato la valenza culturale del progetto, che ha visto gli studenti protagonisti nel trattare le problematiche ambientali dei propri territori, ha ringraziato tutti gli attori del progetto precisando che il patrocinio dell’ArpaCal ha garantito alle scuole un supporto scientifico importante per il raggiungimento degli obiettivi educativi del percorso educativo. Successivamente, dopo l’intervento di del vice presidente del CSV e del dott.. Beniamino Falvo (vice presidente ONA) i quali hanno rimarcato l’importanza del rapporto tra giovani e l’ambiente ai fini del perseguimento obiettivi connessi con la tutela ambientale, il dott. Pappaterra, ha illustrato il ruolo istituzionale dell’Agenzia ai fini della tutela ambientale regionale e la fattiva collaborazione con dall’ONA che mira alla costruzione di una coscienza ambientale nelle giovani generazioni, condizione necessaria per garantire l’attuazione di uno sviluppo sostenibile. “La Calabria – ha affermato Pappaterra – presenta attrattive naturali di qualità, come parchi, mare e biodiversità che devono essere tutelate e valorizzata anche dal punto di vista turistico”. Dopo l’intervento dei dirigenti scolastici, che hanno ringraziato l’ONA per l’importante iniziativa messa in campo con le scuole, la cerimonia si è conclusa con la consegna delle targhe di ringraziamento dell’ONA alle scuole ed all’ArpaCal, nonché degli attestati ai docenti referenti ed agli alunni. Quest’ultimi, stante la loro assenza per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, riceveranno gli attestati nella loro scuola di appartenenza, consegnati dai rispettivi dirigenti scolastici.

All’evento erano presenti: il direttore generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra, il vice presidente del CSV Gregorio Crudo, i dirigenti scolastici prof.ssa Teresa Mancini ((IC Montalto Uffugo-Lattarico-Rota Greca-San Benedetto Ullano), prof.ssa Anna Bruno (ITCGT Falcone-Liceo Scienze Umane Acri) ed, in rappresentanza delle altre due scuole, la prof.ssa Rosaria Ginese (IPSIA Marconi Cosenza-L.SC. ITE Guarisci) e la prof.ssa Marina De Vincenti (IPSIA-ITI Acri), oltre ai docenti referenti delle suddette scuole.