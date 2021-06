RENDE – I cinghiali si sono spinti verso la città e un gruppo composto da mamma cinghiale e da 5 cuccioli è apparso a Rende, in via Modigliani, all’incrocio della zona di Sant’Agostino e la rampa che conduce a Saporito, immortalato da alcuni automobilisti rimasti increduli. Con la mamma cinghiale in testa, i cuccioli l’hanno seguita nell’attraversamento della trafficata arteria per poi saltare il guard rail e sparire. La loro presenza però è pericolosa non solo per la loro incolumità ma per quella degli automobilisti che potrebbero imbattersi nel gruppo mentre transitano sulla sottostante statale 107 silana crotonese.

Per non correre rischi qualora si dovessero incontrare i cinghiali va ricordato che la loro presenza nelle città è strettamente legata alla disponibilità di scarti alimentari e di rifiuti organici. Inoltre si consiglia di non dare da mangiare ai cinghiali che sono animali selvatici e possono reagire all’interazione mordendo o spingendo violentemente. I cinghiali possono essere un rischio per gli animali domestici – cani e gatti – che possono essere aggrediti. E’ necessario pertanto avvertire della loro presenza le autorità competenti.