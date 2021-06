VIDEO – Rende, autoarticolato carico di legname in fiamme sull’autostrada

COSENZA – Dopo il nuovo crollo verificatosi ieri nel centro storico di Cosenza, traffico interdetto su Corso Telesio dal civico n.115 al civico n.123. Lo stabilisce la Polizia Municipale, con ordinanza del Comandante Alessia Loise, che ha adottato “una serie di provvedimenti per la disciplina temporanea della viabilità nel centro storico, a seguito del sopralluogo effettuato ieri dalla Dirigente della Protezione civile comunale, Antonella Rino e nel corso del quale è stata constatata la situazione di pericolosità determinatasi per il distacco di intonaci, tegole e gronde da una unità immobiliare di via Casini, con ripercussioni sulla viabilità di Corso Telesio”.

Corso Telesio interdetto a veicoli e pedoni

“Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è stato istituito su Corso Telesio il divieto di transito veicolare e pedonale, dal civico n.115 al civico n.123 – è scritto nell’ordinanza della Polizia Municipale – Istituiti, inoltre, il divieto di sosta con rimozione h24, per tutta la sua estensione, il doppio senso di marcia, da Piazza 15 Marzo a Via Tommaso Cornelio, il senso unico alternato a vista, da via Tommaso Cornelio a Piazza Parrasio e, infine, il divieto di transito da Piazza Parrasio a Piazza Duomo, fatta eccezione per i residenti e gli autorizzati. Con il provvedimento della Polizia Municipale è stato istituito, inoltre, su via Galeazzo di Tarsia-Ponte dei Pignatari, il senso unico di marcia, da Corso Telesio a Corso Plebiscito, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Infine, su Piazza 15 Marzo, così come delimitato dalla segnaletica apposta in loco, sono stati istituiti: uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone muniti di specifico contrassegno (“contrassegno di parcheggio per disabili”) regolarmente esposto; uno stallo di sosta riservato ai veicoli per prelievi urgenti in farmacia; il divieto di sosta con rimozione per le altre categorie di veicoli”.