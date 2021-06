Italia Viva, Antonio Palermo nuovo coordinatore provinciale di Cosenza

COSENZA – In occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica, in programma su piazza XV Marzo mercoledì 2 giugno, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale, ravvisata l’opportunità di modificare temporaneamente la viabilità nell’area interessata e tenuto conto degli orientamenti emersi durante la riunione operativa tenutasi nei giorni scorsi in Prefettura, ha istituito per martedì 1° giugno, su Piazza XV Marzo, dalle ore 10 alle ore 11,30, il divieto di sosta con rimozione per tutta la sua estensione, e il divieto di transito. Il provvedimento della Polizia Municipale ha, inoltre, istituito per mercoledì 2 giugno su Piazza XV Marzo il divieto di sosta con rimozione, per tutta la sua estensione, dalle ore 7 alle ore 13,30, ed il divieto di transito, dalle ore 9 alle ore 11,30. Con lo stesso provvedimento viene istituito, sempre nella giornata di mercoledì 2 giugno, il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati di Corso Telesio, dalle ore 7 alle ore 13,30, fatta eccezione per i veicoli autorizzati e il divieto di transito su entrambi i lati di via Paradiso, dalle ore 9 alle ore 11,30, anche in questo caso fatta eccezione per i veicoli autorizzati. Consentita, invece, su via Paradiso, la sosta ai soli veicoli autorizzati.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento dovesse essere richiesto. Le corse delle linee di trasporto pubblico subiranno le modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.