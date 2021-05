Vaccini, centro di via degli Stadi chiuso. Protezione civile “deve essere aperto”

COSENZA – Si ritorna sulla problematica del “dissesto delle strade urbane di molte zone di Cosenza”. A intervenire nuovamente per è la segreteria provinciale del sindacato Faisa Confail Calabria che ribadisce come la problematica “perdura da diverso tempo, soprattutto 2 le località periferiche della città risultano abbandonate, iniziando dal manto stradale, dalla messa in sicurezza e da interventi di alberazione, con la presenza di arbusti pericolosi ai margini della strada, non rispettando la distanza di sicurezza ai sensi secondo dell’ art. 29 del codice della strada, che prevede l’ obbligo di avere un adeguata manutenzione delle aree suddette, al fine di salvaguardare il decoro urbano e la sicurezza della circolazione stradale con conseguente pericolo di cadute alberi, provocando problematiche di viabilità. Inoltre tali località non solo sono trafficate da residenti della zona, ma su suddette strade circolano con una certa frequenza mezzi pubblici”.

“Interventi in alcune zone ma ancora tante quelle abbandonate”

“Dopo qualche giorno dalla nostra richiesta, in Contrada Tenimento erano avvenuti i primi interventi da parte della manutenzione del Comune, per la coperture di alcune buche con la bitumazione – prosegue la nota del sindacato -. Avevamo esposto il nostro apprezzamento per l’ impegno intrapreso nonostante il dissesto economico riguardante il Comune di Cosenza. Pertanto, alla luce di quanto espresso, la scrivente Segreteria Provinciale poneva all’ attenzione le autorità citate, approfittando della stagione estiva per iniziare a programmare i lavori di messa in sicurezza delle strade, al fine di intraprendere la stagione invernale riducendo o azzerando pericoli generali che si presenteranno con il maltempo. Dopo qualche settimana , sono stati ripresi i lavori da parte del Comune, settore manutenzione per la pulizia dell’ intera strada iniziando dal Bivio di Donnici ad arrivare appunto a contrada Tenimento.

“Nella giornata del 28 maggio, sempre su quest’ultima citata è stato effettuato un intervento importante da parte dell’ Assessore manutenzione strada e rete idrica Francesco De Cicco, per una perdita di acqua che non solo interessava i cittadini ma che a lungo andare, poteva recare danni anche al manto stradale. Inoltre – precisa il sindacato – in una particolare zona di Contrada Tenimento si è data continuità ai lavori di bitumazione che erano iniziati. Questa volta grazie all’ impegno assunto da parte del Consigliere Francesco Spadafora si sono realizzate la copertura totale delle buche e la pulizia interna della strada. Alla luce di quanto espresso siamo soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti da quanto richiesto per la manutenzione pulizia strade, bitumazione e messa in sicurezza della zona per una circolazione anche più sicura dei veicoli e degli autobus Amaco che intercorrono appunto tale zona.

Pertanto, – concludono – chiediamo che questi interventi vengano effettuati anche in altre zone periferiche e centrali della città di Cosenza, al fine di rendere sempre più sicura la viabilità del traffico e sicurezza per i cittadini”.