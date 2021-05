Settimo di Montalto: 27enne scomparso, avviate ricerche

COSENZA – L’adesione di CSAIn Calabria ad Unindustria, gli obiettivi per riprendere le attività nella complicata fase del dopo – Covid e il progetto N.A.S.C. elaborato da CSAIn e finanziato dal ministero, sono stati gli argomenti di una conferenza stampa organizzata in presenza nella sede di Confindustria Cosenza. All’incontro hanno partecipato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha fatto gli onori di casa ricordando “che ci sono una serie di iniziative in cantiere finalizzate proprio a dare una scossa e favorire la ripartenza del sistema dopo la pandemia. Fondamentale per la ripresa delle attività – ha spiegato Ferrara – è il contributo delle associazioni sportive per combattere la sedentarietà e la mancanza di regolare attività sportiva”.

Il presidente nazionale di CSAIn, Luigi Fortuna, ha invece posto in evidenza l’importanza del welfare sociale e degli investimenti nel dopo-lavoro e nell’attività sportiva dilettantistica per riprendere le attività e tornare a uno stile di vita sano ed equilibrato”.

Proprio in questa ottica, CSAIn ha elaborato e portato ad approvazione un progetto denominato N.A.S.C. (Nuove abitudini sportive contro la sedentarietà dopo il Covid), con l’intento di sviluppare un’offerta sportiva multidisciplinare, integrata ed inclusiva, che aspiri a coinvolgere le persone che hanno smesso ogni forma di attività fisica ed hanno incrementato il già vasto mondo dei sedentari.Al vicepresidente vicario di CSAIn, Salvatore Spinella, il compito di entrare nel dettaglio di un progetto “che coinvolgerà – ha spiegato Spinella – oltre 3mila associazioni sportive dilettantistiche, scuole di ogni ordine e grado e tutto il mondo dell’associazionismo. Domani 27 maggio è prevista la presentazione ufficiale del progetto con un seminario sulla piattaforma online Zoom e sui canali social dello CSAIn”. Amedeo Di Tillo, presidente regionale dell’ente di promozione sportiva, ha portato i saluti della Calabria ed ha ricordato come questi risultati siano stati resi possibili “da un lavoro e un confronto continuo sul territorio con gli attori dello sviluppo, del mondo sportivo e dell’imprenditoria locale”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Di Tillo – è essere stimolo al territorio e migliorare benessere e qualità della vita dei cittadini”. In chiusura, l’intervento del presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero. “Il Coni ha investito molto sul tema della formazione con la Scuola dello sport e altre iniziative finalizzate all’aggiornamento dei nostri istruttori e dei nostri tecnici. Dobbiamo continuare a farlo – è la chiosa di Condipodero – nella consapevolezza che lo Sport, in un momento di profonda crisi delle famiglie e della scuola, è la più importante agenzia educativa del nostro Paese”.