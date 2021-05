COSENZA – Una giornata per sensibilizzare sul fenomeno dei bambini scomparsi e per lanciare un messaggio di solidarietà e speranza a tutte quelle famiglie che non hanno più notizie dei loro figli. Un fenomeno che riguarda tutti i paesi del mondo con numeri impressionanti. Nel 2020 in Italia sono scomparsi 21 minori al giorno. Poco meno della metà sono stati ritrovati ma all’appello mancano soprattutto gli stranieri che arrivano soli nel nostro Paese e dei quali spesso si perde ogni traccia. Il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Silvana Riccio, parla di numeri in calo ma pur sempre allarmanti: “Nel 2020 – spiega il prefetto Riccio – i minori scomparsi nel nostro Paese sono stati 7.672, dei quali 5.511 stranieri, il 71,8%. Quelli ritrovati sono stati 3.332, il 43,3%.

Iniziativa alla Città dei Ragazzi

La Questura di Cosenza a seguito dell’accorso siglato con il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Don Milani – De Matera” ha preso parte stamattina ad una giornata per presentare il servizio “emergenza infanzia 114” alla presenza del personale della Polizia di Stato – Ufficio Minori, della Polizia Scientifica e della Polizia Postale. Nel corso dell’iniziativa è stata presentata l’attività dell’Ufficio Minori della Polizia di Stato, e si è parlato di “Cyberbullismo” e dell’importanza del social e del loro corretto utilizzo. All’iniziativa anche il Questore della Provincia di Cosenza, Giovanna Petrocca.

I ragazzi hanno potuto conoscere le attività della Polizia e in particolare quelle della Scientifica che svolge un’attività difficile ma di grande precisione e studio. “C’è bisogno di un’educazione a monte per questi ragazzi su tante insidie che possono presentarsi durante la loro età. Anche le istituzioni hanno il loro ruolo, e siamo sicuri che sarà una giornata entusiasmante per i bambini”. Una giornata di sensibilizzazione ma anche di comunicazione su sicurezza, cultura scientifica e legalità ai piccoli studenti.

Nel pomeriggio alle 17, in piazza 11 Settembre davanti alla Prefettura, sarà presente il Camper della “Polizia di Stato” per divulgare volantini al fine di sensibilizzare e fornire ogni utile informazione ai cittadini circa la “giornata internazionale dei bambini scomparsi”.

Foto/Video di Francesco Greco