Parco Acquatico: niente vaccini, cartello recita «rinviati a data da “stabilere”»

RENDE – Comunicazioni improvvisate e singolari al Parco Acquatico di Rende dove, questa mattina, per informare i cittadini della mancanza dei vaccini, è stato affisso un foglio A4 con su scritto: «Si avvisa che, per mancanza di vaccini, la seduta vaccinale di oggi è stata rinviata a data da “stabilere“». Se non bastava l’errore si aggiunge un foglio posizionato per terra fermato da un blocco di cemento con scritto a penna «ci scusiamo, non sono arrivati i vaccini».

Decine di persone arrivate al Parco Acquatico dall’intera provincia si sono ritrovati con cotanta comunicazione di disservizio, nessun addetto alla struttura vaccinale a fornire risposte o spiegazioni. “Nessuno ci ha avvisati” lamentano quanti si sono recati stamattina al centro vaccinale di Rende. Secondo quanto si apprende la Regione Calabria non ha inviato nuovi vaccini per la prosecuzione della campagna vaccinale.

In particolare mancano le dosi di Pfizer, definito dall’Asp di Cosenza il vaccino principale, ma anche Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson. La carenza si registra soprattutto per quanto concerne i richiami sebbene qualche fornitura è in arrivo in queste ore. Per questo motivo oggi un migliaio di persone sono state rimandate a casa. Problemi simili sono stati registrati ieri anche a Corigliano-Rossano per la mancanza di alcuni tipi di vaccino.