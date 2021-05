Cosenza, Faisa Confail: “Portapiana, strada dimenticata da oltre un anno”

COSENZA – Con una lettera al Prefetto Guercio, all’assessore regionale Catalfamo e al sindaco di Cosenza Occhiuto, l’organizzazione sindacale inoltra l’ennesima segnalazione relativa alla strada che collega la zona di Portapiana, che allo stato attuale da più di un anno e mezzo ancora risulta inaccessibile per caduta di massi.

“Vogliamo ricordare che l’episodio pare risale alla metà di dicembre del 2019, all’imbocco lato sud di Corso Vittorio Emanuele a Cosenza. I massi si sono staccati da un muro di contenimento arroccato sul pendio, rotolando giù per la collina, terminando la loro folle corsa sull’asfalto. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, in un momento nel quale, per fortuna, non transitavano auto, autobus o persone a piedi. A distanza di un anno e mezzo nessun provvedimento è stato ancora assunto per mettere in sicurezza l’area. Di recente infatti come abbiamo citato, avevamo inoltrato la seguente segnalazione proprio in virtù del tragico incidente mortale, costato la vita ad un giovane cosentino sulla strada che attraversa il quartiere di Portapiana”.

“Al momento sono state aggiunte solo alcuni cartelli per segnalare la strada chiusa, ma la situazione desta molta preoccupazione visto che l’amministrazione comunale attualmente non è intervenuta su questa parte di città. Per questi motivi – scrive Faisa Confail – chiediamo di agire urgentemente soprattutto prima che ritorni la stagione invernale, affinché venga messa in sicurezza la zona e il ripristino della strada citata a tutela dei cittadini”.