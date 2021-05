Unical: RèF e Athena, “Rettore rimuova la Piro e intervenga su 8 milioni sottratti ai borsisti”

RENDE – Riportiamo di seguito una nota stampa diffusa dai movimenti politici studenteschi Rinnovamento è Futuro e Athena che hanno inviato al Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone, al Senato Accademico e al Consiglio d’Amministrazione dell’Università della Calabria un documento con oggetto la richiesta formale di rimozione della nomina di Prorettore con delega al Centro Residenziale della Prof.ssa Patrizia Piro.

“Alla base della richiesta – è scritto nella nota – ci sono le chiare e nette responsabilità politiche della Prof.ssa Patrizia Piro nelle anomalie denunciate nella gestione degli interventi per il Diritto allo Studio. Sotto la lente di ingrandimento degli Studenti finiscono la mancata erogazione della quota in denaro agli Studenti vincitori di borsa di studio che avrebbero dovuto compensare i servizi non usufruiti a causa della chiusura dell’Ateneo per l’emergenza Covid. Da una ricostruzione analitica sulla base dei dati forniti dagli uffici del Centro Residenziale si evincerebbe come, alla data attuale, l’Ateneo abbia trattenuto circa 8 milioni di euro relativi alla mancata erogazione dei servizi alloggio e mensa, che varrebbero tra 800 e 3.500 euro circa sul valore nominale delle borse ottenute dai singoli Studenti beneficiari. Alle gravi lacune politiche della Prof.ssa Patrizia Piro, secondo i 2 gruppi, vanno aggiunte anche l’atteggiamento ostativo ed inquisitorio con cui si pone nei confronti delle Associazioni Studentesche e della Rappresentanza Studentesca da molti mesi e in maniera reiterata”.

“Quanto esposto sulla delegata al Centro Residenziale marca in maniera inconfutabile l’inadeguatezza della stessa a ricoprire un ruolo, che per importanza e delicatezza, richiede – come prerequisito – sensibilità alle problematiche e capacità di ascolto. Per le ragioni sopra elencate, i gruppi Rèf e Athena auspicano che il Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone nomini un nuovo delegato con attitudini e capacità più consone al delicato ruolo di guida del Centro Residenziale per ripristinare l’armonia istituzionale necessaria tra la Governance d’Ateneo e le Organizzazioni Studentesche ed infine si adoperi per ripristinare i principi di pluralità d’idee e di rispetto delle persone e dei ruoli fondativi di ogni sistema democratico, riconosciuti dallo Statuto del nostro Ateneo”.

Le Associazioni firmatarie del documento: UF – Università Futura, RDU – Rinnovamento Democratico Universitario, ASSI – Associazione Studenti Ingegneria, Campus Friends, Unical Tourism, Donne per l’Unical, A.L.FA. – Alternativa Libera di Facoltà, CNU – Calabria New University, ALFARMA, UNICA, ICU – Impegno Cattolico Universitario, Original Sin, DUMA – Dimensione Umanistica ed ESA – Economic Students Association