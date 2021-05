Cosenza, “grazie agli angeli in camice bianco che hanno salvato mia madre”

RENDE – “Ci teniamo vivamente che i nostri ringraziamenti siano pubblici e arrivino ai diretti interessati. Il virus ci ha privati di tante cose ma è riuscito ugualmente raggiungerci. Abbiamo vissuto attimi di paura, tanta paura per me, mio marito, i bambini e soprattutto per i miei genitori che hanno patologie pregresse”.

“La paura si è fatta ancora più viva – racconta Valentina – quando la saturazione di mia madre, 63 anni, è scesa a 74/80. Stava tanto male e in quel momento ci sono passate per la mente le cose peggiori. Fortunatamente in questo tortuoso percorso abbiamo trovato un angelo, la dottoressa Dodaro dell’USCA che ha letteralmente salvato la vita a mia madre. E’ stata tempestiva ed è subito intervenuta per far sì che venisse trasportata in ospedale. Grazie a lei la polmonite di mia madre è stata presa in tempo“.

“Ringraziamo il reparto di Geriatria dell’Annunziata per averla curata egregiamente e il primario per essersi messo a disposizione nel caso in cui mia madre avesse avuto bisogno una volta tornata a casa. Per ultimo e assolutamente non meno importante ringrazio il nostro medico curante il dottore Balsamo che insieme alla dottore Dodaro, continuano a starci vicino con supporto e cure. Mia madre è a casa già da diversi giorni. Crediamo che quando accadono cose belle e positive nella nostra sanità calabrese, queste vengano raccontate. Perciò grazie a quegli angeli col camice bianco”.