Cosenza, verso le comunali. Prima riunione operativa del centrodestra sul programma - QuiCosenza.it

COSENZA – Prima riunione operativa del centrodestra in vista delle prossime comunali che dovrebbero svolgersi in autunno. L’incontro si è tenuto presso la sede della Lega Salvini Premier di Cosenza, in un tavolo coordinato dal referente della Lega Vincenzo Granata. Hanno partecipato alla riunione anche Emilio Greco (Lega), Sergio Strazzulli e Giuseppe d’Ippolito di Fratelli d’Italia, Luca Gervasi e in videochiamata Carmelo Salerno per Forza Italia, l’UDC con Gisberto Spadafora, Cambiamo con Toti rappresentato da Maurizio Bonofiglio, Noi con l’Italia Antonio Gerace e Rinascimento Sgarbi in videochiamata Antonello Tufo.

Vincenzo Granata, nella sua introduzione ha ringraziato i partecipanti per la loro adesione ed ha illustrato la programmazione delle prossime sedute, relative all’elaborazione del programma amministrativo 2021/2026 e del modello futuro della città che si intende costruire. Trattati i temi del Recovery Found, Ospedale e servizio pubblico essenziale con riferimento al servizio idrico integrato e dei rifiuti. Granata ha ribadito la necessità di lavorare soprattutto per la rigenerazione e ingegnerizzazione delle reti delle acque bianche e acque nere, mentre per il settore dei rifiuti, l’obiettivo principale sarà quello di incrementare le percentuali di economia circolare secondo standard europei. Successivamente sono intervenuti Emilio Greco (Lega Salvini Premier), che ha parlato della Grande Cosenza con una attenzione particolare alla Sanità e in particolare all’Ospedale, disabilità e urbanistica con relativa programmazione per il centro storico.

Antonio Gerace (Noi con l’Italia) si è soffermato anche lui sull’Ospedale, ribadendo il vecchio progetto della facoltà di Medicina Unical nel centro storico, lo sviluppo a Sud della città, edilizia popolare, la gestione dei servizi dell’area urbana prima dell’eventuale referendum della città unica. Maurizio Bonofiglio (Cambiamo con Toti) ha parlato di Ospedale, centro storico e disabilità. Giuseppe d’Ippolito (Fratelli d’Italia) si è soffermato sui punti programmatici della macchina comunale, personale forza lavoro e relativa organizzazione della struttura comunale. Sergio Strazzulli ( Fratelli d’Italia), visione e programmazione Cosenza 2021/2026, Ospedale, quartieri e protocollo Comune di Cosenza e istituzioni per il centro storico. Gisberto Spadafora (Udc) Recovery Found, Ospedale, determinazione tavolo cittadino di coalizione per identikit candidato a sindaco del Comune di Cosenza per il 2021/2026. Luca Gervasi (Forza Italia) Città unica, Ospedale, disabilità e servizio pubblico essenziale, lavorare per costruire liste di candidati omogenee e di profilo. Carmelo Salerno (Forza Italia) Ospedale, costruire insieme una grande città, recovery, welfare, centro storico e periferie. Antonello Tufo (Rinascimento), Ospedale , centro storico con protocollo Unical, valorizzazione risorse culturali.

Ci saranno altri punti da trattare e da inserire nel programma in piena condivisone e unione con la coalizione, in vista dell’imminente scadenza elettorale per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale della città . Un immenso e variegato patrimonio identitario e territoriale che dobbiamo preservare e rilanciare . Il centrodestra unito con forza, perseveranza ed equilibrio potrà affrontare le prossime future sfide del nuovo quinquennio. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri con i partner della coalizione, allargato all’associazionismo, alle forze civiche, al volontariato, alle forze imprenditoriali e produttive che si riconoscono nei valori del centrodestra, per definire nel dettaglio i vari punti del programma da presentare agli elettori . Alla fine della riunione si è concordato di aggiornare il tavolo della coalizione di centrodestra nella prossima settimana per definire il programma amministrativo e poi determinarsi per l’individuazione dell’identikit del candidato a Sindaco del Comune di Cosenza, per il quinquennio 2021/2026 .