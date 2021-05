Cosenza: Norma Cossetto, completare l’iter per intitolare una via

COSENZA – Il 17 maggio ricorre il centunesimo anniversario della nascita di Norma Cossetto, giovane istriana martire delle foibe e medaglia d’oro al merito civile. In occasione di quest’anniversario il comitato ’10 Febbraio’ di Cosenza con Marco Perri e l’associazione ‘Rivolta Ideale’ con Michele Arnoni, chiedono che al più presto si arrivi a concludere l’iter avviato per deliberare l’intitolazione di una strada cittadina alla giovane martire, seviziata e gettata viva in una foiba dai partigiani di Tito in Istria, per non aver rinnegato la sua italianità. Su meritevole iniziativa del Consigliere Comunale Gisberto Spadafora, infatti la Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi prima, e la Commissione Urbanistica subito dopo hanno deciso all’unanimità l’intitolazione di una strada cittadina alla Cossetto. Adesso come conclusivo passaggio resta la deliberazione della Giunta, oltre poi l’autorizzazione prefettizia.

«Ricordiamo che – dichiarano Arnoni e Perri – sia nell’Ottobre 2019 che nell’Ottobre 2020, anche a Cosenza così come in oltre un centinaio di località italiane si è svolta la manifestazione “Una rosa per Norma”, organizzata a livello nazionale, nell’anniversario dell’uccisione di Norma; e già in quelle occasioni era stata richiesta dai sottoscritti l’intitolazione di una strada. Auspichiamo dunque che a breve la Giunta di Palazzo dei Bruzi arrivi a deliberare l’intitolazione, concludendo così l’iter intrapreso, affinchè anche Cosenza, così come ormai numerose località italiane, abbia una strada intitolata a colei che è simbolo delle vittime delle foibe, e la cui tragica vicenda è anche simbolo della violenza contro le donne nella storia».