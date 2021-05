COSENZA – Da oltre vent’anni l’ABIO opera in ospedale nei reparti dell’Annunziata accanto a bambini, adolescenti e famiglie ma a causa del Covid, attualmente i volontari non possono entrare per portare la loro allegria e le loro iniziative all’interno dei reparti pediatrici. Per questo motivo è stato inventato l’AstrolABIO per non lasciarli da soli. Stamattina l’iniziativa è stata presentata alla Cittadella Volontariato di Cosenza in via degli Stadi.

L’AstrolABIO è un kit di accoglienza per i piccoli pazienti pediatrici dell’ospedale Annunziata, realizzato con il sostegno del CSV Cosenza nell’ambito delle Map – Micro azioni partecipate. L’idea è nata dall’ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) che, consapevole di come l’impatto con la struttura ospedaliera sia stato reso, per bambini e adolescenti, ancora più complesso dalla presenza del Covid, ha voluto sperimentare una formula nuova di vicinanza.

Ogni bambino ricoverato in ospedale riceverà un cruciverba sul tema dell’astronomia con un set di matite e altri materiali e gadget realizzati apposta per lui. I volontari, infatti, non possono ancora entrare in ospedale e grazie a medici e infermieri riescono, comunque, a portare un po’ di sollievo ai piccoli degenti.

Nell’occasione i volontari ABIO renderanno noti emozioni e pensieri di bambini e operatori sanitari, ma anche la capacità dell’associazione di reinventare la propria presenza nel nosocomio con iniziative e attività del tutto nuove.

Foto/video di Francesco Greco