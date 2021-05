Castrolibero, “arbusti pericolosi e voragine sulla strada, si intervenga”

COSENZA – La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del primo lotto del collegamento viario Via Giovambattista Lupia-Ponte San Francesco di Paola (Ponte di Calatrava) dell’importo di 800 mila euro, previsto per la realizzazione della relativa bretella di collegamento. Va aggiunto che l’opera è finanziata con fondi della Regione Calabria di cui all’Asse 9 del Piano di Azione e Coesione 2014/2020 e che prevedeva interventi di miglioramento del tessuto urbano e delle aree ad alta esclusione sociale anche ai fini del contrasto allo spopolamento.

Completamento del Parco Urbano

La Giunta ha, inoltre, adottato delle variazioni al programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 integrandolo con i seguenti interventi: il completamento dei lavori del Parco Urbano, compresi gli elementi di arredo urbano, suddiviso in due lotti funzionali, il primo dell’importo di poco più di 710 mila euro e il secondo dell’importo di 2 milioni 112 mila euro; la realizzazione del già citato primo lotto del collegamento viario Via Giovambattista Lupia-Ponte San Francesco di Paola e, infine, gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete stradale della città per un importo di 550 mila euro. La variazione al piano triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori 2021, adottati nella seduta di Giunta, saranno ora sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale, congiuntamente alla definitiva approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022.