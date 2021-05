Cosenza, mercato rionale all’Arenella. Apicella “il trasferimento non può più aspettare”

COSENZA – Si è svolta ieri la commissione consiliare Attività Economiche e Crescita Urbana, presieduta dal consigliere comunale Annalisa Apicella, del Gruppo Consiliare Cosenza Positiva-FdI, a seguito di un articolo della stampa locale che denunciava lo stato di degrado i cui versa la situazione del mercato di via Asmara e l’assenza di controlli. La presidente ha convocato ed audito il dirigente del settore Attività Produttive, avv. Giovinazzo, e la Comandante della Polizia Municipale rivolgendo specifiche domande e quesiti ma soprattutto sottolineando quanto forte è stato l’impegno della presidente e della intera commissione nella volontà di perseguire lo spostamento del mercato rionale di via Asmara all’Arenella all’indomani della chiusura per inidoneità del primo mercato. Sono stati assunti impegni precisi da parte del funzionario preposto circa l’imminente pubblicazione della graduatoria. “Ci preme molto – ha detto l’Apicella – che questo trasferimento non sia più rimandato per diverse ragioni di ordine politico tra cui la necessità che la zona venga ripopolata e frequentata dai cittadini. E l’occasione di un mercatino ordinato e gradevole è l’occasione migliore. Ma soprattutto che si ponga fine ai patemi dei piccoli coltivatori diretti che sono stati già duramente impoveriti dalla pandemia. Non vorrei che a ausa nostra si protragga uno stato di degrado e di mancati riconoscimenti al loro ruolo fondamentale nella economia circolare cittadina”.

Al comandante dei vigili rivolgo la preghiera – che sarà giustamente accolta- di dedicare le esigue risorse umane a sua disposizione anche a questa ennesima attività di controllo del territorio. Ben venga la sottoscrizione di protocolli di collaborazione con altri corpi dello stato se può aiutare nell’azione di presidio del territorio. La Presidente ha poi dato comunicazione che nella settimana prossima si svolgeranno un’altra seduta della Commissione attinente alle attività produttive per ascoltare le categorie degli esercenti e convenire un protocollo più serrato di procedure per la pulizia e disinfettazione di carrelli, casse per il pagamento e banconi presenti nei supermercati al fine di fronteggiare al meglio l’imminente ripartenza della città che da lunedì non sarà più in zona gialla.