10eLotto: tripletta in Calabria. A Rende vinti 20mila euro, 10mila a Rocca Imperiale

Tripletta da 50mila euro in Calabria con il gioco dei 10eLotto. A Rende vinti 20mila euro in via Tevere, a Rocca Imperiale centrato un premio da 10mila euro

COSENZA – Tripletta da 50mila euro in Calabria grazie al gioco del 10eLotto. Come riporta Agipronews, Nell’ultimo concorso, a Crotone è stato centrato un 9 nella ricevitoria di piazza Vittoria che ha permesso al fortunato giocatore di portarsi a casa 20mila euro. Vincita dallo stesso valore anche a Rende e sempre grazie ad un 9 realizzato nella ricevitoria di via Tevere.

A Rocca Imperiale, nell’Alto Ionio Cosentino, invece, è stato centrato un premio da 10mila euro con un 6 in via Mare. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

