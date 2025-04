10elotto: doppietta da 45mila euro. Un “6” Oro centrato a Viale Cosmai a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Si festeggia in Calabria grazie al 10eLotto per una doppietta da 45mila euro nel concorso di giovedì 17 aprile 2025. Secondo quanto riportato da Agipronews, sono stati centrati 25mila euro a Cosenza. Nella città dei bruzi un “6” Oro, realizzato in un punto vendita di Viale Sergio Cosmai.

Ventimila euro invece a Corigliano Rossano grazie a un “8” Doppio Oro giocato in un esercizio di Via dei Normanni. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,2 miliardi da inizio anno.