1° Memorial Antonio Zupi, nel ricordo del giovane schermitore morto dopo un incidente a Cosenza

COSENZA – Il Club Scherma Cosenza lo aveva annunciato con profonda emozione: in programma domani, domenica 25 maggio il 1° Memorial Antonio Zupi, gara di spada a squadre miste che si terrà a partire dalle ore 10:30, presso il palazzetto dello sport Palacosentia, in via Marino a Cosenza. Parteciperanno all’evento tutti gli schermidori che tesserati alla Federazione Italiana Scherma.

Antonio Zupi era una giovane promessa della scherma

Sono passati quasi 8 mesi da quel tragico 9 ottobre dello scorso anno, quando giunse la triste notizia della morte, all’età di 28 anni, di Antonio Zupi. Quattro mesi prima il giovane era stato vittima di un terribile incidente nel centro di Cosenza. Il giovane morì al termine di una lunga e complicata convalescenza. Pochi giorni prima della sua scomparsa, in occasione della Prima Prova di Qualificazione Regionale Assoluti di spada in Calabria, gli atleti avevano indossato delle magliette bianche con la scritta “Ti aspettiamo Zuperman”, un messaggio di speranza rivolto ad Antonio

Si era avvicinato al mondo della scherma all’età di sei anni. Antonio era poi un abile schermidore, tesserato con il Club Scherma Cosenza e una giovanissima promessa che ha lasciato un segno indelebile nella comunità della scherma per la sua passione e il grande spirito di sacrificio. Proprio il Club Scherma Cosenza lo ricorderà in questa primo emozionante memorial.