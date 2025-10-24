Aprigliano inaugura il nuovo stadio “Rocco Reda”: tribuna coperta ed erba sintetica di ultima generazione

APRIGLIANO (CS) – Sarà una domenica di festa quella in programma il 16 ottobre per la comunità di Aprigliano, che si prepara a vivere un momento storico con l’inaugurazione del nuovo campo sportivo “Rocco Reda”. Dopo anni di attesa e lavori, l’impianto sportivo comunale torna a splendere grazie a un importante intervento di riqualificazione portato a termine dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Porco.

Il progetto ha previsto la posa di un manto in erba sintetica di ultima generazione e la sistemazione della tribuna coperta, restituendo così alla cittadinanza una struttura moderna, funzionale e in linea con gli standard tecnici più recenti.

La cerimonia ufficiale del taglio del nastro è in programma alle ore 14:20, poco prima del fischio d’inizio della partita tra ASD Città di Aprigliano e ASD Fagnano, valida per la terza giornata del Campionato di Seconda Categoria. Al termine dell’incontro sportivo, la giornata proseguirà con un momento di festa aperto a tutti: esibizioni di danza, interventi istituzionali e il tradizionale taglio della torta, che anticiperà il DJ set di Franco Siciliano, per concludere in musica una giornata di grande significato per il paese.

Con l’apertura del nuovo stadio “Rocco Reda” Aprigliano si dota di un’infrastruttura sportiva all’avanguardia, pronta ad accogliere atleti, appassionati e famiglie, e a diventare punto di riferimento per la vita sociale e sportiva del territorio.