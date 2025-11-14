Approvato il piano neve 2025-2026, la Prefettura di Cosenza farà da coordinamento

COSENZA – Si è tenuta oggi in Prefettura, la riunione del COV-Comitato Operativo di Viabilità per analizzare ed approvare le linee operative del piano neve 2025-2026 proposto dall’ente gestore delle arterie principali, l’Anas. All’incontro, convocato dal Prefetto Padovano, hanno partecipato i responsabili Anas Viabilità Ordinaria della Calabria e Anas Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del COSP di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale, del Dipartimento di Protezione civile regionale e dei Comuni di Cosenza e Rende.

Nel corso della riunione è stata condivisa la finalità primaria delle pianificazioni in argomento, quale quella di prevedere, in caso di neve, un innalzamento dei livelli di sicurezza stradale per una gestione ottimale e un superamento di eventuali situazioni di criticità ed emergenziali lungo l’intera arteria autostradale e lungo i percorsi statali e provinciali.

Sono state così analizzate in modo specifico le linee di azione elaborate e predisposte dagli Enti proprietari della strada e tracciate le immediate soluzioni da intraprendere anche con l’attivazione dei percorsi alternativi, sottolineando, quest’anno, l’attuale stato della completa percorribilità degli stessi e i miglioramenti apportati.

Piano neve 25-26: le info utili da conoscere

L’azione di coordinamento sarà garantita costantemente dalla Prefettura di Cosenza che sarà sempre in collegamento con le amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e le Forze di Polizia, in un’ottica di sinergica collaborazione, al fine di assicurare, nella gestione delle emergenze, un pronto presidio sul territorio.

Nell’occasione, è stata ribadita la necessità della rigorosa osservanza, da parte degli utenti della strada, di quanto prescritto dalle ordinanze Anas, tra le altre, quelle che impongono l’obbligo delle catene a bordo o di pneumatici invernali, nel periodo compreso tra il 15 novembre 2025 e il 15 aprile 2026.

Le informazioni sulle condizioni di viaggio e sullo stato della viabilità, visionabili anche sui pannelli a messaggio variabile posizionati lungo la rete autostradale, potranno essere altresì acquisite sul sito di Anas oppre contattando il numero verde pronto Anas 800841148.