Apprensione per la scomparsa di un uomo di 73 anni, ritrovata la sua auto

Calabria

Le ricerche

L’auto di Ferdinando Rossi parcheggiata lungo una strada della zona. L’allarme è stato dato dal parroco del paese che conosce bene il 73enne

CURINGA (CZ) – Le ricerche di Ferdinando Rossi, classe 1951, residente nel comune di Sinopoli (Rc) e scomparso in località Marina di Curinga, in provincia di Catanzaro, sono scattate già da ieri pomeriggio. A dare l’allarme è stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che aveva un rapporto abituale con il signor Rossi e ne ha segnalato la scomparsa alle autorità, insospettito dalla sua improvvisa assenza.

Nel corso delle prime verifiche, i soccorritori hanno ritrovato l’autovettura dell’uomo parcheggiata lungo una strada della zona. A seguito del ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata attivata la procedura ufficiale per la ricerca delle persone scomparse. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, coadiuvate dai distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (quest’ultimo volontario).

Impiegato anche il mezzo AF/UCL (Unità di Comando Locale) con personale specializzato TAS – Topografia Applicata al Soccorso, incaricato del coordinamento delle attività di ricerca. Alle operazioni partecipano inoltre i Carabinieri della Stazione di Curinga, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile attivati dal Sindaco, e i Volontari della Croce Rossa Italiana.

Le ricerche sono in corso e l’area è stata suddivisa in settori per permettere un’ispezione sistematica del territorio circostante, compreso quello costiero e le aree rurali limitrofe. Le autorità invitano chiunque abbia visto o abbia informazioni utili sul signor Rossi a contattare immediatamente il numero di emergenza 112, oppure a rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Curinga o alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.

