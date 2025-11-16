Antonio Fuoco è Re di Macao. Con la Ferrari monopolizza il weekend GT World Cup (Pole, Gara, Fastest Lap)

MACAO – Un fine settimana da incorniciare per Antonio Fuoco e per la Ferrari nella FIA GT World Cup di Macao. Il pilota cosentino, 29 anni, ha conquistato Super Pole, vittoria nella Qualifying Race e nella Main Race, siglando anche il giro più veloce. Per il Cavallino si tratta del primo successo nella storia delle GT3 sul selettivo Circuito da Guia, una delle piste più tecniche e impegnative del panorama automobilistico internazionale.

La gara principale: Antonio Fuoco imprendibile

Partito dalla prima posizione, Fuoco ha mantenuto la leadership sin dai primi metri, approfittando di incidenti e contatti tra altri piloti, tra cui Alessio Picariello, Raffaele Marciello, Ayhancan Guven e Joel Eriksson. Nonostante la concitazione dei primi giri, il cosentino non ha avuto rivali e ha controllato la gara fino alla bandiera a scacchi. Il secondo posto è andato a Marciello, mentre Yifei Ye, inizialmente quinto, è stato promosso quarto dopo la penalizzazione inflitta a Joel Eriksson.

Ferrari e AF Corse

La vittoria di Fuoco rappresenta una rivincita personale sul contatto con Marciello nel 2024 e consolida la collaborazione tra Ferrari e AF Corse, inserendo il team nell’albo d’oro della FIA GT World Cup di Macao. Il trionfo di Fuoco e Ferrari nella GT World Cup segna una pietra miliare nella storia del marchio italiano a Macao. La gara ha evidenziato la capacità del pilota cosentino di gestire pressione e imprevisti, mantenendo costante la performance anche in condizioni difficili e sotto lo sguardo attento del pubblico internazionale.