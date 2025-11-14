Amantea, Giornata RSU CISL FP: “un sindacato forte per una PA che cambia”

AMANTEA – Si è svolta la Giornata delle RSU della CISL FP Calabria, organizzata dalle Segreterie regionale e territoriali, con la partecipazione di oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali del pubblico impiego calabrese.

La Segretaria Generale Luciana Giordano ha ringraziato per la netta vittoria alle recenti elezioni RSU (10.573 voti, CISL FP primo sindacato nella PA calabrese) e ha ribadito l’importanza di un sindacato serio, autonomo e capace di governare le transizioni della PA.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di dare voce alle RSU su temi come: rinnovi contrattuali del pubblico impiego, legge di bilancio 2026, riforma della Polizia Locale, valorizzazione del personale, perequazione retributiva e fabbisogni di personale sanitario e pubblico.

I Segretari territoriali hanno illustrato la situazione degli uffici pubblici e della contrattazione decentrata, ringraziando le RSU per il successo elettorale.

Il Segretario regionale Giuseppe Lavia ha sottolineato il ruolo decisivo del pubblico impiego per lo sviluppo della Calabria e la necessità di una riforma sanitaria partecipata.

Nelle conclusioni, il Segretario nazionale Roberto Chierchia ha richiamato l’importanza dei CCNL già sottoscritti, la volontà di rinnovare i contratti 2025/2027 entro il prossimo anno e la necessità di chiudere i CCNL della sanità privata e RSA fermi da 12 anni. Ha inoltre giudicato apprezzabili, pur se limitate, le misure della legge di bilancio 2026.

La giornata si è chiusa in un clima di entusiasmo e con la volontà della CISL FP calabrese di affrontare con protagonismo le sfide e le trasformazioni che attendono la Pubblica Amministrazione.