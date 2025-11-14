Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Amantea, Giornata RSU CISL FP: “un sindacato forte per una PA che cambia”

Calabria

Amantea, Giornata RSU CISL FP: “un sindacato forte per una PA che cambia”

La Giornata ha fatto registrare la partecipazione di oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali del pubblico impiego calabrese

Pubblicato

1 ora fa

il

AMANTEA – Si è svolta la Giornata delle RSU della CISL FP Calabria, organizzata dalle Segreterie regionale e territoriali, con la partecipazione di oltre 500 rappresentanti e dirigenti sindacali del pubblico impiego calabrese.

La Segretaria Generale Luciana Giordano ha ringraziato per la netta vittoria alle recenti elezioni RSU (10.573 voti, CISL FP primo sindacato nella PA calabrese) e ha ribadito l’importanza di un sindacato serio, autonomo e capace di governare le transizioni della PA.

L’iniziativa aveva l’obiettivo di dare voce alle RSU su temi come: rinnovi contrattuali del pubblico impiego, legge di bilancio 2026, riforma della Polizia Locale, valorizzazione del personale, perequazione retributiva e fabbisogni di personale sanitario e pubblico.

I Segretari territoriali hanno illustrato la situazione degli uffici pubblici e della contrattazione decentrata, ringraziando le RSU per il successo elettorale.
Il Segretario regionale Giuseppe Lavia ha sottolineato il ruolo decisivo del pubblico impiego per lo sviluppo della Calabria e la necessità di una riforma sanitaria partecipata.

Nelle conclusioni, il Segretario nazionale Roberto Chierchia ha richiamato l’importanza dei CCNL già sottoscritti, la volontà di rinnovare i contratti 2025/2027 entro il prossimo anno e la necessità di chiudere i CCNL della sanità privata e RSA fermi da 12 anni. Ha inoltre giudicato apprezzabili, pur se limitate, le misure della legge di bilancio 2026.

La giornata si è chiusa in un clima di entusiasmo e con la volontà della CISL FP calabrese di affrontare con protagonismo le sfide e le trasformazioni che attendono la Pubblica Amministrazione.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA