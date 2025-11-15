Altomonte, al via la Festa del Pane: i sapori di un tempo tra antichi forni, arte e solidarietà

ALTOMONTE (CS) – Profumi, tradizioni e cultura si incontrano ad Altomonte con la manifestazione “Gran Festa del Pane – Pane d’Autunno”. L’evento trasforma il pane in occasione “per riflettere sulle eccellenze del nostro territorio, valorizzare i prodotti tipici dell’autunno calabrese e avviare un confronto culturale” così come ha spiegato il sindaco Giampietro Coppola. Un modo per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza unica tra gusto, saperi e solidarietà.

L’edizione 2025, curata dall’Officina delle Idee con il direttore artistico Antonio Blandi, propone un programma ricco e variegato. Tra gli ingredienti principali: olio, olive, vino, funghi, tartufo calabrese e castagne, con approfondimenti scientifici e momenti di solidarietà.

Stamattina si è tenuto un convegno, nel Salone Razetti, al quale hanno partecipato il Lions Club Pollino Sibaritide Valle dell’Esaro, l’ASAC e il CNR, dedicato al pane come elemento essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni più a rischio. All’inaugurazione era presente anche Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle, (reduce dall’esperienza alla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

La Mostra dedicata a Carlo Rambaldi

All’interno dell’evento, che prevede un fitto programma di appuntamenti che andranno avanti fino a questa sera, è stata inaugurata anche la mostra dedicata a Carlo Rambaldi, cittadino onorario di Altomonte e maestro internazionale del cinema, che resterà aperta fino al 15 gennaio 2026. La mostra raccoglie dipinti giovanili e fotografie realizzate con il fotografo Lino Ghidoni, immortalando momenti privati e pubblici della vita dell’artista.

“Abbiamo voluto dedicare uno spazio del centro storico alla figura di Carlo Rambaldi, per celebrare le sue radici calabresi e il legame con Altomonte, tra arte, cinema e memoria storica” ha aggiunto il sindaco. Da segnalare anche la presenza di Daniela Rambaldi (figlia di Carlo ndr) che ha partecipato all’intitolazione di una strada all’interno nel centro storico di Altomonte, precisamente nei pressi della Torre Pallotta.

Hanno partecipato gli alunni degli istituti locali e tanti cittadini con la presenza del vescovo Giovanni Checchinato in ricordo proprio dell’artista italiano, noto a livello mondiale per le sue opere in campo cinematografico. Rambaldi, infatti, ha vinto due Oscar ai migliori effetti speciali per Alien ed E.T.

Da segnalare anche la presenza dell’Associazione di Falconeria Sportiva Artiglio dell’Aquila di Lauropoli (Cassano all’Ionio) che ha mostrato ai presenti il volo dei rapaci. Tante le curiosità su questo mondo, non sempre conosciuto ai più: fra i cinque volatili c’era anche un gufo reale).

La Festa del Pane e l’antica arte della panificazione

Tra le tradizioni più vive, anche quest’anno si è rinnovata l’apertura dei forni del borgo. Tra i tanti punti storici abbiamo avuto il piacere di visitare “Il forno delle sorelle” di Paola e Rosettina De Luca, che insieme alle figlie Marina e Raffaella, portano avanti l’antica arte della panificazione. Dalla lievitazione dei panetti durante la notte al taglio a croce che permette la cottura perfetta. Ogni fase racconta la storia e i costumi della Calabria fino ad una simbologia tra fede e tradizione, a dimostrazione dell’importanza di un rito che non cambia nel tempo, lasciando intatto le tradizioni locali.

Oltre al pane tradizionale, è stato possibile assaggiare nel corso della festa anche il pane ‘cunchiutu’, farcito con olio, salsa di pomodoro e olive verdi, un pane che “quando lo mangi ti sporca le labbra” e trasmette tutto il sapore autentico dei vecchi forni. Già dalle prime ore del mattino, i visitatori hanno potuto ordinare e gustare i pani, riscoprendo l’essenza dei sapori di un tempo, immersi nella magia della Gran Festa del Pane di Altomonte.