Alta Velocità: Calabria esclusa e il M5S presenta un’interrogazione. Tridico «Governo e Regione protestino»

BRUXELLES – Chiarimenti sull’esclusione della regione dal tracciato dell’Alta Velocità. “La mancata inclusione delle regioni del Sud, e in particolare della Calabria, dal nuovo schema infrastrutturale dell’Alta Velocità ferroviaria predisposto dall’Unione Europea è un fatto gravissimo”. Così l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Tridico, commenta la recente presentazione del Piano d’Azione per lo sviluppo dell’Alta Velocità in Europa, che definisce le nuove direttrici strategiche della rete ferroviaria continentale.

Alta velocità, interrogazione alla Commissione Europea

Tridico, già candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, ha annunciato che il Movimento 5 Stelle ha depositato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere chiarimenti sull’esclusione della regione dal tracciato dell’Alta Velocità. “Protesteremo in tutte le sedi – afferma Tridico – ma chiediamo soprattutto al governo italiano e alla Regione Calabria, entrambi guidati dal centrodestra, di far sentire la propria voce. È inaccettabile che non si chiedano spiegazioni a Bruxelles, dove il ministro Raffaele Fitto siede nella Commissione e partecipa alla maggioranza europea.”

Secondo l’europarlamentare, la decisione europea “viola i principi dell’articolo 170 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, che prevede la realizzazione di infrastrutture comuni volte a favorire la coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri. “Questa è una scelta vergognosa – aggiunge Tridico – che allontana il Sud Italia dallo sviluppo e da una rete di trasporti fondamentali per il futuro della nostra regione. La Calabria non può essere lasciata indietro in un’Europa che promette connessioni e inclusione”.