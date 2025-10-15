Allerta meteo arancione in Calabria: scuole chiuse anche a Cosenza

COSENZA – Scuole chiuse domani anche a Cosenza. La Protezione Civile Regionale della Calabria ha diramato un’allerta meteo di livello arancione a partire dalle ore 11:20 di mercoledì 15 ottobre 2025 e fino alle ore 24:00 di giovedì 16 ottobre 2025, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Tutte 5 le province (capoluoghi compresi) hanno emanato l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (L’ELENCO COMPLETO)

Secondo la nota ufficiale (prot. n. 767745 del 15/10/2025), sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente elevati. I fenomeni potranno essere accompagnati da attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento, in particolare nelle aree meridionali e ioniche della regione.

Il Comune di Cosenza rientra tra le zone interessate. Le autorità segnalano il rischio di esondazioni in corrispondenza dei corsi d’acqua con bacini idrografici di grandi dimensioni, nonché la possibilità di nubifragi persistenti e fenomeni temporaleschi di forte intensità.

In via precauzionale, tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché i parchi cittadini, resteranno chiusi per l’intera giornata di giovedì 16 ottobre 2025.

Il Comune invita la cittadinanza a prestare massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e seguire gli aggiornamenti ufficiali sui canali istituzionali.