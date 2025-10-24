Segnala una notizia

All’Annunziata arriva il flash mob “Io allatto a km 0”: reparti aperti a sostegno dell’allattamento al seno

L’evento è in programma domani per una mattinata di incontro, condivisione e informazione dedicata a tutte le mamme, i papà e le famiglie che credono nel potere dell’allattamento come gesto naturale, sostenibile e d’amore

COSENZA -Domani, 25 ottobre le Unità Operative di Ostetricia e Neonatologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza apriranno le porte del reparto ad un evento speciale: il flash mob “Io allatto a Km 0”. Sarà una mattinata di incontro, condivisione e informazione dedicata a tutte le mamme, i papà e le famiglie che credono nel potere dell’allattamento come gesto naturale, sostenibile e d’amore.

“Un’iniziativa dedicata alla bellezza e al valore dell’allattamento al seno!” fanno sapere dall’ospedale. Durante la giornata sarà possibile partecipare a sale tematiche animate da ostetriche, neonatologia, infermieri e infermiere pediatriche, che offriranno consulenze gratuite sull’allattamento, spazi di confronto e tanti consigli utili per affrontare con serenità i primi mesi di vita del bambino.

Il flash mob “Io allatto a Km 0” nasce per ricordare che l’allattamento al seno è un gesto semplice ma potentissimo: fa bene alla mamma, al bambino e al pianeta. Promuove legami, benessere e crea reti sostenibili di supporto tra famiglie e operatori sanitari, valorizzando un approccio alla maternità che parte dal territorio e cresce nella comunità. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrate le attività di “Galatea”, la Banca regionale del latte umano donato, unica in Calabria, che ha sede all’Annunziata. E’ possibile prenotare le consulenze al seguente indirizzo mail: sosallattamento@aocs.it.

