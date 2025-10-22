Alla guida a forte velocità, contromano e senza patente, uomo denunciato nel Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si era messo ripetutamente alla guida di veicoli privi di copertura assicurativa senza essere in possesso della patente, percorrendo strade in velocità, anche contromano, mettendo a rischio l’incolumità pubblica, in violazione delle norme del Codice della Strada. La Squadra Volante del Commissariato P.S. di Corigliano-Rossano lo ha fermato e controllato nell’area urbana di Rossano dopo aver ricevuto la segnalazione sulla recidiva condotta antigiuridica.

La persona, alla vista dei polizziotti ha cercato di eludere il controllo effettuando manovre repentine e pericolose, facendo perdere inizialmente le tracce anche se alla fine l’uomo è stato intercettato e fermato. Oltre ad essere stato denunciato all’A.G. in stato di libertà per il reato di resistenza a P.U. e la reiterazione di guida senza patente, ha subìto a proprio carico il sequestro amministrativo del veicolo con cui viaggiava, intestato ad una terza persona, obbligato in solido, poichè sprovvisto di R.C.A..

Il mezzo è stato affidato al custode giudiziale. Il soggetto interessato per ben tre volte in precedenza ha assunto condotte analoghe, subendo le conseguenti sanzioni. L’uomo, trovato anche in possesso di circa 4 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish, è stato, altresì, segnalato amministrativamente al Prefetto della Provincia di Cosenza per detenzione di stupefacenti per uso personale.