ALTOMONTE (CS) – Altomonte, perla medievale nel cuore della Calabria, si prepara a riaccendere i forni e a profumare le sue vie con il sapore della tradizione. Dal 14 al 16 novembre 2025, il borgo ospiterà la XIX edizione della “Gran Festa del Pane – Pane d’Autunno”, una tre giorni dedicata al prodotto simbolo della cultura mediterranea: il pane.

L’evento, ormai appuntamento storico non solo di Altomonte e del territorio, ma di tutta la Calabria unisce tradizione, storia e gusto in un percorso che celebra la panificazione calabrese e le sue oltre 90 varietà locali, patrimonio di saperi, gesti e sapori tramandati nel tempo.

“Gran Festa del Pane” 2025 nel borgo di Altomonte

Durante i tre giorni, il centro storico di Altomonte si trasformerà in un grande forno a cielo aperto, con i diversi stand, degustazioni, laboratori, show cooking, convegni e musica popolare. I visitatori potranno assistere alla preparazione del pane, scoprire i segreti della lavorazione artigianale e assaporare le diverse tipologie di pane e prodotti da forno, simbolo di una Calabria che vive e si racconta attraverso il gusto.

Tavole rotonde e incontri tematici

La “Gran Festa del Pane” non sarà solo un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione sul futuro della panificazione: tavole rotonde e incontri tematici affronteranno temi come la sostenibilità, la valorizzazione del lavoro artigianale e le innovazioni nel settore alimentare. Un evento che, attraverso il linguaggio universale del pane, rinnova il legame profondo con Altomonte che si conferma capitale calabrese della tradizione e dell’accoglienza.