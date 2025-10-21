Ad Affari Tuoi la gara di Maria Grazia da Corigliano-Rossano: rifiuta 20mila euro, nel suo pacco solo 50

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – È stata una puntata ricca di emozioni quella andata in onda martedì 21 ottobre ad Affari Tuoi, il popolare game show di Rai 1 condotto da Amadeus. A rappresentare la Calabria è stata Maria Grazia Panettiere, funzionaria del Comune di Corigliano-Rossano, accompagnata in studio da mamma Assunta. Dopo ben 17 puntate da “pacchista”, è finalmente arrivato il suo momento da protagonista, partendo dal pacco numero 14.

La gara di Maria Grazia inizia con grande energia: i primi due pacchi, appartenenti alle Marche e all’Abruzzo, contengono somme blu da 200 e 10 euro. La fortuna però comincia a voltarle le spalle già al terzo tiro: dal pacco della Sardegna escono 20mila euro, seguito da un altro rosso da 15mila del Piemonte. Un piccolo sorriso arriva con il pacco numero 3 della Campania, dove trova “Gennarino” e vince 3mila euro in gettoni d’oro. Ma la sorte torna a essere avversa con il Trentino Alto Adige, che le porta via 75mila euro.

La prima offerta del Dottore, da 34mila euro, viene rifiutata con decisione. Maria Grazia prosegue tra alti e bassi: elimina pacchi blu come quello della Sicilia e del Veneto, ma perde anche i 100mila euro con la Valle d’Aosta. Il Dottore torna a proporgli 34mila euro, ma lei rifiuta ancora.

A metà gara la situazione si complica: mamma Assunta sceglie il pacco della Puglia che nasconde i 300mila euro, il premio più alto. Maria Grazia tenta di reagire, elimina uno “zero” dal Friuli Venezia Giulia, ma perde poi anche i 30mila euro dell’Umbria. Rimangono in gioco 200mila, 50mila e 10mila euro, oltre al temuto pacco nero.

Il Dottore, vedendo il rischio, offre 20mila euro, ma Maria Grazia non si lascia convincere. Anche la successiva offerta da 25mila euro viene rifiutata. Decide di non cambiare pacco, proseguendo la sua corsa verso il sogno dei 200mila. Ma la svolta arriva con il pacco 17 della Toscana, che contiene proprio i 200mila euro, segnando il momento più amaro della serata.

Prima dell’ultimo tiro, Maria Grazia accetta finalmente il cambio prendendo il pacco numero 11 dell’Emilia Romagna e rinunciando al suo numero 14 che conteneva il pacco nero con 20mila euro. Il Dottore tenta un’ultima volta con un’offerta da 20mila euro, ma la concorrente calabrese rifiuta anche questa proposta, decisa a credere nella fortuna. Maria Grazia vuole rischiare ma la scelta è però sbagliata perchè nel suo pacco ci sono i 50 euro.