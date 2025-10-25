Acquaformosa celebra le sue radici: torna la Sagra della Castagna e del Mangiare Antico

ACQUAFORMOSA (CS) – Rivive la magia delle tradizioni ad Acquaformosa con la XIX edizione della Sagra della Castagna e del Mangiare Antico, in programma il 31 ottobre e 1° novembre prossimi. Un appuntamento atteso che, anno dopo anno, rinsalda il legame tra identità arbereshe, sapori autentici e cultura popolare.

Per due giorni, il piccolo borgo della provincia di Cosenza si trasformerà in un itinerario di emozioni e memoria: stand gastronomici, artigianato locale e piatti tipici accompagneranno i visitatori in un’esperienza sensoriale che profuma di castagne, tradizione e accoglienza.

La festa sarà animata dalle note e dai ritmi della musica popolare, con le esibizioni dei Tarantacri, del gruppo A Pide Ferme di Saracena, de Gli Amici del Folk Ka Firmoza e dei TiraTaranta Live Band. Tra tamburelli e tarantelle, Acquaformosa tornerà a pulsare al ritmo delle sue radici. Non solo una sagra, ma un vero atto d’amore verso la propria storia. Un invito a riscoprire, tra vicoli e sapori, l’anima viva della Calabria: quella che non dimentica e che ogni anno si rinnova nella gioia condivisa. I visitatori che arriveranno ad Acquaformosa, troveranno molto più di castagne e buona tavola ma una comunità fiera del proprio passato e appassionata del proprio presente.