Acqua ed emergenza idrica: disposte per oggi nuove chiusure di serbatoi a Rende e Castrolibero

Acqua ed emergenza idrica: disposte per oggi nuove chiusure di serbatoi a Rende e Castrolibero

Sorical ha comunicato una nuova chiusura del serbatoio di Arcavacata a Rende e della linea Castelvenere a Castrolibero.

8 secondi fa

RENDE – Prosegue la situazione di emergenza idrica che interessa l’area urbana e in particolare, nelle ultime settimane, i comuni di Rende e Castrolibero dove l’erogazione idrica continua a creare problemi. A causa della persistente carenza d’acqua e per consentire il recupero dei livelli di accumulo, Sorical ha disposto nuove chiusure a partire dal pomeriggio di oggi con inevitabili disagi per i cittadini.

A Rende, dopo la chiusura di due giorni fa, a partire dalle ore 17:00 sarà interrotto il flusso dal serbatoio di Arcavacata, con riapertura prevista per domani mattina alle ore 5:30. Le zone interessate dal disservizio comprendono Arcavacata, Longeni, Santo Stefano, contrada Cutura, Rocchi, via Giulio Cesare, via Alessandro Magno, corso Marco Polo e Settimo di Rende. Si prevedono inoltre carenze idriche nelle aree di via Cristoforo Colombo, via Silvio Pellico, via Spagna e via Portogallo.

Parallelamente, a causa degli alti consumi registrati nella giornata odierna, dalle ore 17 alle 5:30 di domani mattina verrà sospesa anche la fornitura nella diramazione che serve le utenze di Castelvenere, via delle Querce, via Pitagora, parte di largo degli Aquiloni, via Leonardo da Vinci e il quartiere Evergreen.

Solo ieri Sorical, con una nota, ha spiegato che l’Abatemarco ha subito una riduzione di portata prossima al 30%. Mentre l’acquedotto Capodacqua, le cui sorgenti sono più a sud rispetto all’Abatemarco, nel territorio di San Sosti e che alimenta i centri abitati di Settimo di Montalto, Quattromiglia, CEP e parte di Arcavacata registra un calo del 26%. Riduzione che si trasforma in disagi per i cittadini visto che per far riempire i serbatoio la Sorical effettua le chiusure.

