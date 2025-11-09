Acqua a Castrolibero: consumi troppo alti, Sorical sospende l’erogazione fino a domani

CASTROLIBERO (CS) – Con l’ennesima comunicazione a mezzo social, Sorical chiude l’acqua a Castrolibero. A seguito degli alti consumi idrici registrati nella giornata odierna, dispone la chiusura temporanea della diramazione che serve diverse utenze cittadine. La sospensione dell’erogazione dell’acqua è programmata dalle ore 17 di oggi fino alle ore 5:30 di domani mattina, e interesserà le seguenti zone:

– Castelvenere

– via delle Querce

– via Pitagora

– una parte di largo degli Aquiloni

– via Leonardo Da Vinci

– quartiere Evergreen

Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi e garantire la regolare distribuzione idrica nella giornata di domani. Si invitano pertanto i cittadini delle aree coinvolte a razionalizzare i consumi nelle ore precedenti alla chiusura e a limitare l’uso dell’acqua alle sole necessità essenziali, al fine di agevolare il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.