Acqua a Castrolibero: consumi troppo alti, Sorical sospende l’erogazione fino a domani
Lo stop riguarda diverse aree di Castrolibero. A causa degli alti consumi registrati nella giornata odierna, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 17 di oggi fino alle 5:30 di domani
CASTROLIBERO (CS) – Con l’ennesima comunicazione a mezzo social, Sorical chiude l’acqua a Castrolibero. A seguito degli alti consumi idrici registrati nella giornata odierna, dispone la chiusura temporanea della diramazione che serve diverse utenze cittadine. La sospensione dell’erogazione dell’acqua è programmata dalle ore 17 di oggi fino alle ore 5:30 di domani mattina, e interesserà le seguenti zone:
– Castelvenere
– via delle Querce
– via Pitagora
– una parte di largo degli Aquiloni
– via Leonardo Da Vinci
– quartiere Evergreen
Il provvedimento si è reso necessario per consentire il ripristino delle scorte nei serbatoi e garantire la regolare distribuzione idrica nella giornata di domani. Si invitano pertanto i cittadini delle aree coinvolte a razionalizzare i consumi nelle ore precedenti alla chiusura e a limitare l’uso dell’acqua alle sole necessità essenziali, al fine di agevolare il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.
