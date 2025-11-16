COSENZA –Come avvenuto nella settimana scorsa nella zona di Montalto Uffugo, Sorical ha proceduto, nelle ultime 24 ore, alla riparazione di due perdite su una delle due condotte dell’acquedotto Abatemarco una delle infrastrutture idriche più importanti della Provincia di Cosenza e dell’area urbana. L’obiettivo è chiaro: contenere le criticità legate a rotture su un acquedotto oramai obsoleto attraverso interventi mirati, garantendo un flusso a tutti i comuni senza dove chiudere l’Acquedotto.

Due rotture a San Marco Argentano e Lattarico

Le rotture sono state individuate in località Facicchio, a San Marco Argentano, e in contrada Cozzo Carbonaro, nel comune di Lattarico. Le operazioni sono state eseguite dalla Emmedue di Lamezia Terme, azienda specializzata nella gestione di acquedotti, e senza dover interrompere l’erogazione idrica ai 26 comuni collegati all’Abatemarco, tra cui Montalto Uffugo, Rende e Cosenza.

Riparazioni rapide e senza chiusure dell’acquedotto

L’intervento segue di pochi giorni quello più complesso realizzato a Montalto Uffugo, dove era stata necessaria la collaborazione di una ditta specializzata del Beneventano, che ha prodotto un pezzo su misura in officina per consentire la riparazione.

Calabretta: “Sorical non riduce l’acqua, la distribuisce in modo equo”

“Ogni nostro sforzo mira a ridurre al minimo i disagi dei cittadini”, spiega l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, che interviene anche sulle polemiche degli ultimi giorni. “Sorical non riduce l’acqua, come qualcuno sostiene sui social – chiarisce Calabretta. – In un periodo di forte siccità cerchiamo di distribuire in modo equo tutta la risorsa disponibile. Abbiamo programmato interventi importanti sull’Abatemarco e sulle reti idriche, con cantieri che apriranno a breve.

L’amministratore evidenzia inoltre che nei territori dove Sorical è recentemente diventata gestore diretto a Rende, Castrolibero e Luzzi – sono già in corso le prime sostituzioni di tratti di condotte deteriorate. “Presto si vedranno i risultati”, assicura.

Una strategia per limitare i disservizi

Le riparazioni effettuate senza interrompere la distribuzione rappresentano un segnale concreto dell’approccio tecnico adottato da Sorical per tutelare i cittadini e stabilizzare una rete complessa e strategica per l’intera area urbana cosentina.