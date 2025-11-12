A Zumpano la Cena Solidale a sostegno dei bambini con disturbi dello spettro autistico. L’invito di Brunori

ZUMPANO (CS) – Una Cena Solidale organizzata dall’Organizzazione di Volontariato e Solidarietà per l’autismo “La CrisALIde”. L’invito è per il prossimo 17 novembre alle ore 20:00, presso Il MEC, Via Beato F. Marino, nella Zona Industriale di Zumpano. Fondata nel 2010, La CrisALIde promuove progetti educativi e interventi abilitativi, in particolare con la Terapia Comportamentale di tipo ABA, per bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico e patologie similari. L’associazione si occupa anche di sostegno alle famiglie e di attività per favorire l’autonomia sociale dei giovani con disabilità.

La cena solidale e l’invito di Brunori Sas

L’evento unisce il piacere della buona tavola alla solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti ludico-ricreativi, educativi e di autonomia sociale. «Ogni contributo farà una differenza concreta nella vita dei nostri bimbi, ragazzi e adulti “speciali”», afferma Roberto Salerno, Presidente della CrisALIde. La cena sarà preparata da prestigiosi chef. Durante la serata sarà anche organizzata un’estrazione di premi, alcuni dei quali realizzati dai ragazzi dell’associazione. L’evento rappresenta un’importante occasione per coinvolgere la comunità e garantire la continuità dei progetti a beneficio dei bambini e delle famiglie che quotidianamente affrontano le sfide legate all’autismo.

A promuovere l’iniziativa anche Sergio Crocco, presidente della Terra di Piero, e Dario Brunori, che in un video sui social, sottolineano la valenza della realtà associativa CrisALIde.