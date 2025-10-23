A Giusy Versace un doppio riconoscimento, uno in Calabria: a lei il ‘Premio Jole Santelli’

MILANO – Un weekend all’insegna di onorificenze e riconoscimenti per Giusy Versace. Per l’atleta paralimpica e oggi senatrice della Repubblica, due premi, uno dalla Calabria e l’altro dalla Sicilia. Sabato 18 ottobre ha ricevuto il ‘Premio Jole Santelli’, mentre domenica 19 ha ritirato il premio ‘Annarita Sidoti, in marcia verso la parità’.

Ideato dall’archeologa Mariangela Preta di concerto con Paola e Roberta Santelli dell’Associazione Santelli, il premio “Iole Santelli” è nato per rendere omaggio alla prima donna presidente della Regione Calabria scomparsa nel 2020. La cerimonia si è svolta a Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia e ha visto alternarsi sul palco 8 personalità che si sono distinte nei campi della cultura, dello sport, della scienza, dell’imprenditoria, del giornalismo e dell’impegno civile tra cui proprio Giusy Versace.

Molto bella la motivazione incisa sulla targa donata all’atleta, dove vengono messe in risalto le doti che più caratterizzano la seconda vita di Giusy come il coraggio, la determinazione, la speranza, la gioia di vivere e la grande capacità di trasformare una tragedia in un inno alla vita.

A Giusy Versace non solo il “Premio Jole Santelli”

In Sicilia, Milazzo, la Versace ha invece ricevuto il premio ‘Anna Rita Sidoti, in marcia verso la parità’, organizzato da Soroptimist International Club Milazzo e dalla sua presidentessa Grazia Di Paola, nelle splendide sale di Palazzo D’Amico. Si tratta della seconda edizione di questo speciale riconoscimento alla memoria di una grandissima marciatrice siciliana, campionessa mondiale ed europea, prematuramente scomparsa nel 2015, le cui gesta sono state ricordate anche dal marito Pietro.

Nell’occasione si è parlato anche della carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Milazzo Antonio Nicosia, della responsabile nazionale Carta dei valori dello sport femminile ASSIST Anna Lattuca e del delegato del comitato nazionale Fair Play Sicilia Gianluca Venuti.